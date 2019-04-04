Уголовное дело завели по факту смертельного ДТП в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Домодедово, передает ТАСС.
По последним данным, в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли шесть человек и двое пострадали.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)».
Ранее начальник пресс-службы управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова проинформировала о госпитализации ребенка после смертельного ДТП в Домодедово.