Девочка госпитализирована с тяжелыми травмами после смертельного ДТП в Подмосковье

Начальник пресс-службы управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова проинформировала о госпитализации ребенка после смертельного ДТП в Домодедово. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

По ее словам, инцидент произошел в 5.15 на 65 км автодороги М4 «Дон». Там столкнулись Mercedes и грузовик Scania, в результате чего первое транспортное средство загорелось.

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«Пострадали два человека, в том числе девочка восьми лет, которая с тяжелыми травмами доставлена в центральную районную больницу городского округа Домодедово», — сказала Петрова.

Ранее сообщалось, что шестеро погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Подмосковье.