Шестеро погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Подмосковье

В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на 65-м км трассы М-4 «Дон» в Домодедове погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Подмосковью.

Отмечается, что еще два человека пострадали, среди них один ребенок. Их состояние не уточняется.

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Причины аварии в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП с участием двух автомобилей погиб один человек.