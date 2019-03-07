Москвичей предупредили об осложненной дорожной ситуации накануне 8 марта

В Центре организации дорожного движения предупредили столичных автомобилистов о пробках накануне 8 марта. Об этом сообщается в твиттере организации.

Согласно размещенной информации, движение в городе плотное, а к цветочном рынкам на личном транспорте подъехать непросто.

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«Поезжайте туда (да и везде) лучше на метро — букеты не завянут в пробках и красоты под землей добавите», — говорится в твите.

Уточняется, что с перемещением по городу на личных автомобилях стоит подождать до 20.00.

Ранее сообщалось, что праздничные выходные в Москве будут теплыми и ветреными, но в начале следующей недели сохранятся небольшие осадки, станет немного прохладнее.