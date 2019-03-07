Таможня Владивостока отреагировала на сообщения об отказе оформлять авто иногородних

Таможня Владивостока не подтвердила сообщения СМИ о том, что она прекратила оформлять иномарки, которые были ввезены россиянами без регистрации в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что ранее местные издания рассказали о том, что владивостокская таможня 5 марта якобы перестала оформлять иномарки, которые ввезли в Россию жители других регионов.

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В дальневосточной таможне заявили, что она работает «обычном порядке», а декларирование ввезенных машин осуществляется жителями любых регионов России, либо их таможенными представителями.

«Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено», — сообщили в таможне.

Также там подчеркнули, что в таможне не принимали решений об отказе регистрировать автомобили, ввезенные жителями других регионов.

Ранее в Приморье обозначили сроки решения по мосту между Россией и КНДР.