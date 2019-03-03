Автобус с 47 детьми улетел в кювет в Челябинской области

Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Уточняется, что на трассе М-5 «Урал» в Златоусте на 1742-м километре автобус с детьми в условиях снегопада занесло в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

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Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин уточнил, что автобус ехал из Сатки в Челябинск, в салоне автобуса находились 47 детей.

Подробности произошедшего устанавливаются.