Илон Маск решил закрыть магазины Tesla

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Компания Tesla закроет все свои розничные магазины и перейдет к продажам электрокаров в режиме онлайн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что такое решение приняли для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного седана Model 3, продавая их со стартовой ценой в $35 тыс.

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По словам основателя компании Space X и главы Tesla Илона Маска, закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать «очень сильной конкурентной стороной».

«Это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап». — заявил Маск

Ранее сообщалось, что Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет.