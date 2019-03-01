Илон Маск решил закрыть магазины Tesla
Компания Tesla закроет все свои розничные магазины и перейдет к продажам электрокаров в режиме онлайн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что такое решение приняли для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного седана Model 3, продавая их со стартовой ценой в $35 тыс.
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По словам основателя компании Space X и главы Tesla Илона Маска, закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать «очень сильной конкурентной стороной».
«Это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап». — заявил Маск
Ранее сообщалось, что Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет.