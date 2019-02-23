Трамп будет передвигаться на «Звере» во Вьетнаме

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, будет путешествовать по Вьетнаму на своем лимузине по прозвищу «Зверь», пишет VnExpress.

По последним данным, два президентских автомобиля уже доставили в столичный аэропорт Вьетнама. Отмечается, что «Звери» Трампа оснащены всеми передовыми системами безопасности, а также в них есть кислородный баллон на случай химатаки и оборудование для переливания крови.

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Кроме того, для приезда американского лидера подготовили приготовили вертолет, две машины техподдержки и топливозаправщик самолета главы США.

В настоящее время пока неизвестно на чем будет передвигаться по столице Вьетнама глава КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына.