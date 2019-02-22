На юге Москвы загорелся рейсовый автобус

В Москве у станции метро «Каширская» произошло возгорание рейсового автобуса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Представители экстренных служб уточнили, что в момент инцидента в автобусе не было пассажиров.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло в моторном отсеке и частично затронуло салон автобуса.

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В результате инцидента пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелся автобус полиции.