Кортеж Додона снова попал в ДТП

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление молдавского лидера.

Додон рассказал, что инцидент произошел, когда он направлялся с рабочей поездкой в один из районов.

«На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной», — сказал Додон.

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Президент подчеркнул, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В сентябре прошлого года Додона госпитализировали после ДТП.