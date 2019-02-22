Кортеж Додона снова попал в ДТП
Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление молдавского лидера.
Додон рассказал, что инцидент произошел, когда он направлялся с рабочей поездкой в один из районов.
«На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной», — сказал Додон.
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Президент подчеркнул, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.
В сентябре прошлого года Додона госпитализировали после ДТП.