В ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на городской транспорт

В ЦОДД призвали водителей пересесть на городской транспорт из-за ухудшения погодных условий в столице. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Как отмечается, в ближайшее время в городе будет метель и снег с дождем, а также порывы ветра 13-18 м/с.

«Сейчас в Москве 5 баллов, и мы все же рекомендуем отдать предпочтение городскому транспорту», — говорится в посте.

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Уточняется, что в случае серьезных затруднений на дороге на помощь к автомобилистам направляется один из 17 экипажей.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов.