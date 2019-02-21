В ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на городской транспорт
В ЦОДД призвали водителей пересесть на городской транспорт из-за ухудшения погодных условий в столице. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Как отмечается, в ближайшее время в городе будет метель и снег с дождем, а также порывы ветра 13-18 м/с.
«Сейчас в Москве 5 баллов, и мы все же рекомендуем отдать предпочтение городскому транспорту», — говорится в посте.
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Уточняется, что в случае серьезных затруднений на дороге на помощь к автомобилистам направляется один из 17 экипажей.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов.