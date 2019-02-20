В Австралии на автомобильных номерах появятся эмодзи

Австралийские водители смогут персонализировать номера своих автомобилей, добавив туда эмодзи уже с 1 марта этого года, сообщает CNN.

Жители австралийского штата Квинсленд вскоре смогут добавить «смайлики» на номера своих автомобилей. Номера по-прежнему будут состоять из трех цифр и двух букв. Эмодзи не станут частью официального регистрационного номера. Однако у водителей появится возможность украсить ими автомобильные знаки на свое усмотрение.

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Спикер Королевского Автомобильного Клуба Квинсленда Ребекка Майкл считает введение «автомобильных» эмодзи хорошей инициативой. По ее словам, вскоре эмодзи станут средством самовыражения и на других поверхностях.

Ранее сообщалось, что женщина в костюме гориллы помогла поймать нарушителя в Австралии.