Устроивший гонки под Владимиром «ничего не помнит»

Водитель, который утроил гонки на федеральной трассе во Владимирской области, заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

По данным следствия, чтобы остановить гонщика пришлось поставить автомобили обычных водителей «живым щитом».

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«Я не помню этот момент... у меня память восстановилась только тогда, когда меня приковали к машине», — добавил водитель.

Отмечается, что нарушитель работает в такси. В настоящее время его автомобиль находится на штраф-стоянке.

Уточняется, что инцидент произошел 9 февраля. В результате действий сотрудников ГИБДД были повреждены четыре машины.

Ранее сообщалось, что «живой щит» из гражданских машин выставили для пои