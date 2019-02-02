Женщину разорвало пополам в страшном ДТП в Амурской области

Женщину разорвало пополам в результате страшного ДТП в нескольких километрах от Благовещенска в Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, легковой автомобиль влетел в пешеходный переход, когда по нему шли два человека.

В результате инцидента женщину разорвало пополам, а мужчине оторвало ногу. Подчеркивается, что на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

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Уточняется, что водитель машины выжил и находится в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП в Югре погибли несколько человек.