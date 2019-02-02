В смертельном ДТП в Югре погибли несколько человек

На 27-м километре трассы «Нягань --Талинка» в Ханты-Мансийском автономном окруег произошла крупная авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Как отмечается, в результате инцидент погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

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Уточняется, что ДТП произошло около 8.30 по местному времени (6.30 мск).

В настоящее время на месте аварии работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области маршрутка въехала в грузовик, четверо погибли.