В Петербурге две машины стали жертвами «моста глупости»

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В Санкт-Петербурге под мостом через левый приток реки Кузьминки, который больше известен как «мост глупости», за один день застряли два транспортных средства. Об этом сообщается в твиттере моста.

Как отмечается, 55 дней под мостом никто не застревал, однако 31 января застряли сразу два автомобиля — «Газель» и мусоровоз.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил Комитету по развитию транспортной инфраструктуры установить необходимые знаки на мост через левый приток реки Кузьминки.