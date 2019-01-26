Автомобиль врезался в стену монастыря в Москве

Водитель за рулем автомобиля Renault врезался в ограждение Николо-Перервинского монастыря в столичном районе Печатники, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД России по Москве.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадал один человек.

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Уточняется, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение.

Также отмечается, что в прошлом году в стену этого монастыря въехал сотрудник полиции за рулем BMW.

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