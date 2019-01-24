При столкновении «скорой» и такси в Москве пострадали четыре человека

В результате столкновения машины скорой помощи и такси в Москве пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГАИ.

«В результате ДТП с участием скорой помощи и такси на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов, по предварительным данным, пострадали три человека», — сказали в инспекции.

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Отмечается, что на место происшествия выехали инспекторы ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Татарстане погибли дети.