При столкновении двух автобусов в Боливии погибли более 20 человек

В Боливии в результате столкновения двух автобусов погибли 22 человека. Об этом пишет El Dictamen со ссылкой на представителей полиции.

Как отмечается, еще 37 человек получили ранения, есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

Уточняется, что авария произошла в горах на извилистой дороге, которая соединяет города Орури и Потоси. Reuters сообщает, что столкновение автобусов произошло на высоте более 3,5 тыс. км.

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По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости водителем одного из автобусов. Также не исключается версия о выезде одного из транспортных средств на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Судане в ДТП с автобусом погибли 14 человек.