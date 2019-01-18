Карлоса Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн

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Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон незаконным образом получил около €7,82 млн через зарубежное совместное предприятие Mitsubishi, передает ТАСС.

По данным агентства, об этом свидетельствуют итоги внутренней проверки в Mitsubishi.

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Как отмечается, проверка не выявила нарушений со стороны Карлоса Гона при управлении самой Mitsubishi.

Ранее сообщалось, что суд в Токио отказался выпустить под залог Карлоса Гона.