МВД Франции: «желтые жилеты» уничтожили более половины дорожных радаров

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Французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что протестующие во Франции уничтожении более 3200 радаров, которые контролировали соблюдение скоростного режима. Об этом сообщает BFMTV.

По словам Кастанера, «желтые жилеты» уничтожили более 60% всех дорожных радаров во Франции.

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«Почти 60% дорожных радаров сейчас неисправны или полностью уничтожены», — рапортовал Кастанер.

Он подчеркнул, что их уничтожением занимались те, кто причисляет себя к «желтым жилетам».

Ранее сообщалось, что порядок на акции «желтых жилетов» во Франции обеспечат 80 тысяч полицейских.