Автобус с россиянами перевернулся в Белоруссии

В Витебской области Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА «Новости».

Представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что одна пассажирка доставлена в медучреждение.

«Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра», — сообщила Шкуратова.

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Остальные пассажиры не пострадали.

Подробности инцидента не сообщаются.