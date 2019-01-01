Автобус с россиянами перевернулся в Белоруссии
В Витебской области Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА «Новости».
Представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что одна пассажирка доставлена в медучреждение.
«Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра», — сообщила Шкуратова.
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Остальные пассажиры не пострадали.
Подробности инцидента не сообщаются.