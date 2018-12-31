В Крыму оценили трассу «Таврида»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/101/12113101/RIAN_5744737.HR-pic905-895x505-1279.jpg">

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара дал комментарий в связи с открытием транспортного движения на участке первой очереди федеральной трассы «Таврида». Об этом сообщает RT.

По его словам, в этом году на полуострове открылась не только «Таврида», но и автодорожная часть Крымского моста и новый аэропорт.

Реклама

«Конечно же, «Таврида» сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году. Уже сейчас, с точки зрения доступности, «Таврида» будет иметь большое значение», — сказал Ганжара.

Он добавил, что федеральная трасса является для полуострова «дорогой жизни».

Ранее секретарь генерального подрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров сообщил, что в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».