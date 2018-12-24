Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в Москве вечером в понедельник, 24 декабря, достигли максимально возможных десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее тяжелая ситуация на дорогах наблюдается в центре столицы.

Пробки образовались на Москворецкой, Кремлевской, Болотной и Раушской набережных, на улицах Остоженка, Пречистенка, Моховая, Тверская, а также на Гоголевском и Покровском бульварах.

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Также существенно затруднено движение на Садовом кольце, особенно в районе станции метрополитена «Красные ворота» и на участке от станции метро «Баррикадная» до «Цветного бульвара».

МКАД загружен практически на всем протяжении, особенно по внутренней стороне, проблемы наблюдаются и по обеим сторонам Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее в ЦОДД рассказали, когда в Москве начнутся «новогодние пробки».