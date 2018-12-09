WSJ: Карлос Гон хотел сменить генерального директора Nissan перед арестом

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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubish Карлос Гон, арестованный по обвинению в финансовых махинациях, планировал сменить генерального директора Nissan Хирото Сайкаву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, он хотел объявить об этом на заседании совета директоров Nissan в ноябре.

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Как отмечается, эту информацию подтверждают люди, знавшие о намерении Гона.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ дальнейшее будущее альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне скандала с увольнением главы Renault и Nissan Карлоса Гона.