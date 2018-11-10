Крымский мост соединили с первым пролетом со стороны Керчи

Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается в официальном твиттере моста.

«Ж/д арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», — говорится в твиттере.

В пресс-службе отметили, что это стало «событием дня».

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Открытие железнодорожного движения по мосту запланировано на зиму 2019 года.

Ранее сообщалось, что авиабомбу времен войны обезвредили у подхода к Крымскому мосту.