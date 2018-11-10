«Ъ»: в России появится возможность оформить ДТП через приложение

Правительство разрабатывает приложение, с помощью которого водители смогут оформлять мелкие ДТП. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

Документ, который будет устанавливать правила электронного оформления аварии, готовят совместно Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, Минфин, МВД, Центробанк, а также российский союз автостраховщиков.

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Для того, чтобы зарегистрировать ДТП онлайн, водители должны договориться между собой — у участников аварии не должно быть разногласий по поводу происшествия. Кроме того, все участники должны установить специальное мобильное приложение, а также должны быть зарегистрированы в системе ЕСИА.

Отмечается, что часть данных (из системы ЕСИА) приложение будет заполнять автоматически, адрес ДТП будет также устанавливаться автоматически с помощью локации телефона, недостающие сведения водители будут вносить самостоятельно.