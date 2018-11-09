В Москве водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся
Грузовой автомобиль «КамАЗ» наехал на пешехода на северо-западе Москвы, в результате чего прохожий погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
По имеющимся данным, водитель грузовика скрылся с места аварии, его разыскивают правоохранители.
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«Камаз» совершил наезд на пешехода в районе дома 35 по Дубравной улице, от полученных травм пешеход скончался», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Крыму грузовик насмерть сбил женщину и ребенка.