В Подмосковье трактор задавил женщину

В Сергиево-Посадском районе Московской области трактор «придавил» 22-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 22 октября. По предварительным данным, перед инцидентом сотрудница одного из предприятий Сергиево-Посада загружала птиц в ковш трактора.

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«В результате неосторожных действий водителя, который не заглушил технику, трактор осуществил движение и придавил девушку», — говорится на сайте СК.

Подчеркивается, что от полученных травм женщина скончалась.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Томской области нашли трактор с трупами.