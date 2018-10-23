В Подмосковье трактор задавил женщину
В Сергиево-Посадском районе Московской области трактор «придавил» 22-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 22 октября. По предварительным данным, перед инцидентом сотрудница одного из предприятий Сергиево-Посада загружала птиц в ковш трактора.
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«В результате неосторожных действий водителя, который не заглушил технику, трактор осуществил движение и придавил девушку», — говорится на сайте СК.
Подчеркивается, что от полученных травм женщина скончалась.
В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Томской области нашли трактор с трупами.