В Москве трамвай насмерть сбил пешехода

На севере Москвы в Коптево трамвай насмерть сбил пешехода, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По данным Мосгортранса, мужчина переходил дорогу в неположенном месте возле дома по улице Михайловская.

«По предварительным данным, человек пытался перейти пути в неположенном месте перед движущимся трамвайным вагоном. В результате случившегося пешеход получил несовместимые с жизнью травмы», — сообщили в Мосгортрансе.

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Как отмечается, среди пассажиров трамвая никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Иркутске трамвай насмерть сбил первоклассника.