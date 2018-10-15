В крупном ДТП в Калифорнии пострадали 40 человек

В результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями на автостраде в американском штате Калифорния пострадали не менее 40 человек. Об этом сообщает Fox 11.

Инцидент произошел в долине Сан-Фернандо на юге штата. От удара автобус перебросило на другую сторону автострады, где транспортное средство столкнулось еще с несколькими автомобилями.

Реклама

Пострадали около 40 человек, 25 из них госпитализированы. Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария привела к полной остановке движения по одной из сторон автострады, что вызвало негодование водителей, отмечает телеканал.

Неделей ранее 20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке.