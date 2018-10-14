Водителя Алексея Панина наказали за езду по пешеходной улице

Водителя автомобиля, который провез актера Алексея Панина по пешеходной улице в Саратове, оштрафовали на 500 рублей, сообщили в областной ГИБДД, передает РИА «Новости».

«Установлено, что автомобилем Mercedes управлял 20-летний мужчина. Водитель привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП России «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками», ему назначен административный штраф в размере 500 рублей», — сообщила представитель ГИБДД.

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Она подчеркнула, что сам актер находился в автомобиле в качестве пассажира.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД отреагировали на езду Алексея Панина по пешеходной улице.