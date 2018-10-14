В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом

В Карелии произошло ДТП с туристическим микроавтобусом, в результате которого пострадали 13 человек, передает РИА «Новости».

По словам представителя оперативного штаба, инцидент произошел в Сортавальском районе на автодороге А-121. Около поселка Рюттю микроавтобус, который следовал по маршруту Рускеал — Сортавала, съехал в кювет.

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«В машине находились 18 человек, 13 из них пострадали», — сказал источник.

Уточняется, что двух пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, при этом пострадали три человека.