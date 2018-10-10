В Приамурье открыли два пути Транссиба после обрушения моста

В городе Свободный открыли два пути Транссибирской железнодорожной магистрали, на которые обрушился виадук. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«На месте происшествия разобрали пролет, который упал на жд пути», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время движение поездов частично восстановлено.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел дело о халатности после обрушения моста в Приамурье.