Порошенко трижды нарушил ПДД, катая премьера Болгарии

Президент Украины Петр Порошенко трижды нарушил правила дорожного движения за одну поездку на автомобиле. Об этом сообщает украинский портал auto.24tv.

Как отмечается, глава государства пригласил болгарского премьера Бойко Борисова проехать в его автомобиле. При этом Порошенко не пристегнулся и не включил сигнал поворота, когда начал движение. Кроме того, за чертой города президент нарушил законодательство, не включив ближний свет фар.

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Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов не обратили внимание на указанные правонарушения.

Ранее полиция Киева рассказала о наезде кортежа Порошенко на несовершеннолетнего велосипедиста.