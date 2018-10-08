В ЦОДД рассказали, сколько в Москве муляжей среди камер фотофиксации

Заместитель главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал, что среди камер фотофиксации, установленных на московских дорогах, 15-20% являются муляжами, передает РИА «Новости».

Он отметил, что муляжи используют вместо настоящих камер в целях снижения затрат.

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«Примерно около 15-20% у нас муляжей, плюс их тоже можно переставлять с небольшими затратами, потому что на настоящие камеры необходимо электричество», — сказал Евсин.

Замглавы ЦОДД добавил, что внешне они не отличимы от функционирующих камер. По его словам, они даже производят излучение, которое заставляет детекторы радаров реагировать на муляжи, как на настоящие камеры фотофиксации.

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