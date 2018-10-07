МИД Польши объяснил отказ от восстановления МПП с Калининградской областью

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал милитаризацию Калининградской области причиной отказа от возобновления Малого приграничного передвижения между Польшей и Калининградской областью, пишет «Коммерсантъ».

«Это движение приостановлено и не восстанавливается в связи с милитаризацией Калининградской области», — сказал Чапутович.

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Он также подчеркнул, что польская сторона заинтересована в восстановлении Россией возможности пересечения российско-белорусской границы гражданами Евросоюза.

«Между Польшей и Россией — Украина, Белоруссия, Литва, но проехать нельзя только через российско-белорусскую границу», — отметил он.

По его словам, если бы Россия пошла навстречу в этом вопросе, это оказало бы влияние на улучшение контактов.

Польша называла условие возобновления режима приграничного передвижения с Россией в 2016 году.