В центре Москвы трех мужчин задержали за угрозы ножом росгвардейцам

Трое мужчин были задержаны в центре Москвы после того, как они начали угрожать ножом сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

«В Москве на ул. Россолимо экипажи вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве блокировали автомобиль марки Kia, водитель которого, 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, создавал аварийную ситуацию, выписывая круги на проезжей части», — говорится в сообщении.

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Задержанию мужчины помешали двое мужчин. В руках одного из них был нож. Они стали угрожать сотрудникам Росгвардии. Требования остановиться они игнорировали.

«В результате, сделав несколько предупредительных выстрелов, сотрудники Росгвардии задержали двух злоумышленников и водителя. Задержанные переданы сотрудникам полиции. Нож изъят», — добавили в Росгвардии.

В ходе инцидента никто не пострадал.