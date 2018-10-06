Появилось видео смертельного ДТП под Тверью

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Момент столкновения рейсового автобуса и микроавтобуса в Тверской области попал на видео. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

На кадрах видно, как микроавтобус выезжает на полосу встречного движения.

Как отмечается, видеозапись была сделана с видеорегистратора.

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Ранее сообщалось, что жертвами аварии на трассе в Тверской области стали 13 человек, все они ехали в микроавтобусе.

Как отмечалось, правительство Тверской области объявило траур после ДТП.