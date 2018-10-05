Суд арестовал водителя, угрожавшего взрывом у Кремля

Пресс-секретарь суда Юлия Сухинина сообщила, что Таганский суд Москвы принял решение об аресте водителя Дмитрия Шалая, угрожавшего устроить взрыв на Васильевском спуске у Кремля, передает РИА «Новости».

По ее словам, мера пресечения будет действовать до 3 декабря.

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«Постановлением суда Дмитрию Шалай избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Сухинина.

Она отметила, что Шалай подозревается в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 уголовного кодекса России (хулиганство).

Ранее сообщалось, что мужчина на Gelandewagen пригрозил покончить с собой на Васильевском спуске.