В Казани автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В МВД по Татарстану проинформировали о ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 8.00 мск в Казани. На пересечении улиц Татарстан-Салимжанова столкнулись маршрутный автобус и Audi.

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«Установлено, что водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадала водитель легкового автомобиля, а также пять пассажиров автобуса.

Ранее сообщалось, что в Крыму на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь столкнулись рейсовый автобус и пять машин.