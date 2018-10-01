Большегруз с посылками «Почты России» обокрали по пути из Петербурга в Москву

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что группа неизвестных обокрала большегруз с посылками, который направлялся из Санкт-Петербурга в Москву, передает агентство городских новостей «Москва».

«По словам водителя, вечером 28 сентября он на фуре с грузом посылок выехал из Санкт-Петербурга в Москву и лишь однажды сделал получасовую остановку. В Новгородской области мужчина остановился на трассе рядом с большегрузным автомобилем, припарковал машину и сходил в туалет. Затем продолжил путь, уже в столице обнаружил, что на крыше грузовика прорезан тент и отсутствуют посылки», — рассказал источник.

По словам представителя «Почты России», ущерб от действий злоумышленников будет оценен после инвентаризации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.