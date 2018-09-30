На Украине произошло ДТП, есть жертвы
На Украине в Черкасской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает «112 Украина».
По данным телеканала, при аварии также пострадали два человека.
Как отмечается, ДТП произошло около села Благодатное.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек.
Как отмечалось, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.