На Украине произошло ДТП, есть жертвы

На Украине в Черкасской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, при аварии также пострадали два человека.

Как отмечается, ДТП произошло около села Благодатное.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек.

Как отмечалось, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.