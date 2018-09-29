Итальянец убил соседа, его отца и тетю из-за парковки

Житель провинции Лечче в Италии застрелил троих соседей по улице из-за того, что они парковали автомобили под его домом, передает РИА «Новости» со ссылкой на местных карабинеров.

Сообщается, что ссоры между соседями начались давно, однако они не были замечены в конфликтах и не становились поводом для вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

После очередной ссоры, 56-летний мужчина застрелил из револьвера, которым владел незаконно, 36-летнего мужчину, после чего подождал приезда его родных и начал стрелять по ним, убив его отца и тетю, а также тяжело ранив мать, которая была госпитализирована. Прибывшие на место карабинеры обнаружили нападавшего с оружием в руках, он сдался после недолгих переговоров и полностью признал свою вину во время допроса.