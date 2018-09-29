В Италии на дорогу пролились 30 тысяч литров просекко
На винзаводе в Италии произошел взрыв, в результате которого на дорогу вылились 30 тысяч литров просекко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел на заводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето).
Предполагается, что инцидент произошел из-за ошибки персонала винзавода.
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Как стало известно, в результате взрыва цистерн для ферментации сусла вино растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны завода.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованиям ученых, женщины разбираются в вине лучше мужчин.
Также президент Франции Эммануэль Макрон признался, что пьет вино дважды в день.