Китай подарил Украине 50 машин скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, Украина и Китай подписали меморандум о получении украинской стороной безвозмездной помощи. Об этом в своем фейсбуке написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В рамках подписанного документа Украина получила 50 автомобилей скорой медицинской помощи, которые оборудованы современным медицинским оборудованием. Отмечается, что шесть автомобилей перейдут в пользование МВД и Национальной гвардии, а остальные отправлены в различные регионы Украины.

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«Очередным шагом сотрудничества между правительством Украины и Китайской Народной Республики стала реализация проекта по медицинскому оборудованию для оснащения бригад скорой помощи. В рамках соглашения Украина получила 50 автомобилей скорой помощи, оборудованных медицинской аппаратурой на более чем $3,5 млн», — написала Супрун.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Ду Вэй также отметил, что автомобили «скорой» получены Украиной в рамках соглашения, которое стороны подписали в 2016 году.

Ранее сообщалось, что украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса».