На юге Москвы произошло ДТП с участием полицейского автобуса

На юге Москвы в результате столкновения полицейского автобуса с грузовым автомобилем пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, авария произошла на пересечении улицы Бехтерева с Кавказским бульваром.

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Как отмечается, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек.