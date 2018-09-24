На юге Москвы произошло ДТП с участием полицейского автобуса
На юге Москвы в результате столкновения полицейского автобуса с грузовым автомобилем пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, авария произошла на пересечении улицы Бехтерева с Кавказским бульваром.
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Как отмечается, пострадавшим была оказана медицинская помощь.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек.