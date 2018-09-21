Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на Киевском шоссе

По словам источника в правоохранительных органах, в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали два человека, передает агентство городских новостей «Москва».

«На Киевском шоссе в районе дер. Соколово произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. По предварительной информации, два человека получили ранения», — рассказал источник.

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По его словам, на месте происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым страховщики должны исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов из-за ДТП.