В Британии пассажир такси не согласился с ценой за проезд и выпрыгнул в окно

В британском Уэльсе пассажир на ходу выпрыгнул из такси после того, как водитель увеличил стоимость проезда. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечается, 29-летний отец двоих детей Тони Пембертон возвращался с матча по регби вместе со своей подругой Сарой Перкинс. По ее словам, таксист во время поездки повысил заранее обговоренную стоимость проезда в £70 ($92), что вывело из себя нетрезвого Пембертона.

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Согласно имеющейся информации, после этого мужчина заявил, что дальше пойдет пешком и на большой скорости выпрыгнул в окно. По дороге ехали другие машины, под которые попал Тони. Он умер из-за полученных повреждений. Таксист заявил, что не требовал изменения тарифа.

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