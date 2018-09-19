Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

Неизвестный ранил человека в столичном районе Нагатино-Садовники и скрылся с места происшествия на автомобиле, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о стрельбе на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе. В результате есть раненый. Устроивший стрельбу мужчина скрылся на Mercedes», — рассказал источник.

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В настоящее время на месте происшествия работает полиция, ведутся мероприятия для розыска и задержания подозреваемого.

16 сентября на севере Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека.

В районе Западное Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.